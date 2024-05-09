شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أتربة مثارة ورياح شديدة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الخميس، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.

وتبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى 7 مساء، على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم. رياح شديدة كما توقع المركز هبوب رياح شديدة تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى 7 مساء، على الزلفى والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.