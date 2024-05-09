تراند اليوم : بالفيديو.. رائد أعمال "مصري" يكشف عن فوائد الإقامة المميزة التي حصل عليها في السعودية

صحيفة الخليج 365: كشف محمد الزلباني، رائد أعمال مصري، عن أثر الإقامة المميزة التي حصل عليها في السعودية.

رائد أعمال وقال خلال لقاء مع العربية :" أنا رائد أعمال والمدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة متخصصة في توصيل الطعام للشركات والمكاتب في المملكة".

رؤية 2030 وتابع:"بعدما تخرجت كان حلمي العمل في مجال ريادة الأعمال، ومع التوجهات الجديدة ورؤية 2030، وجدت أن الوقت مناسب للسفر إلى المملكة وكان ذلك في عام 2016 ".

الإقامة المميزة وأردف:" بدأت بإطلاق الأبلكيشن وتضمن طعام صحي ثم تطور المشروع ودخل معنا مجموعة من المستثمرين الكبار في المملكة، وتم إعطائي الإقامة المميزة لكوني رائد أعمال وذلك يعطيني الشعور بالاطمئنان والاستثمار أكثر في المملكة ومساعدة أصدقائي رواد الأعمال لتدشين مشروعات أكثر والحصول على الإقامة المميزة".