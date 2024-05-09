تراند اليوم : يصرحون "سوف نركع إسرائيل" ثم يقولون "الحقونا يا عرب".. بالفيديو: الشليمي يفتح النار على قادة حماس بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على رفح

صحيفة الخليج 365: فتح المحلل السياسي الكويتي الدكتور فهد الشليمي، النار على قادة حماس بسبب نتائج طوفان الأقصى التي أسفرت عن سيطرة الجيش الإسرائيلي على رفح.

خطيئة كبرى

وقال الشليمي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بمنصة "إكس": أثبتت الأيام والأرقام والشهور أن ما قامت به حماس والفصائل التي معها هو فعل متهور وخطيئة كبرى بأهل غزة وعلى الأطفال والأرامل وعلى المنازل.

دمار كامل

وأضاف: المحصلة دمار كامل في غزة والنتيجة لا شيء وتصريحهم "سوف نركع إسرائيل" وآخر شيء يقولون "الحقونا يا عرب"، مستكملا: ما عرفتوا العرب إلا لما وصلوا رفح وكنتوا طول الوقت ترفعوا صور قاسم سليماني وتمجدوا في الحوثي وحزب الله وتشتموا مصر وتتأمروا عليها ومصر تستقبلك وتتفاوض.

أوامر أمريكية

واستكمل: تشتمون الأردن وهي تعطي مساعدات وتشتمون دول الخليج والإمارات وهي موصلة للفلسطينيين 400 طن مساعدات، مضيفا: كنتوا تشتمون السعودية وتخونون وحماس موجودة بقطر بأوامر أمريكية.

صواريخ وطائرات مسيرة

وتساءل، قائلا:" وين صواريخ إيران.. وين الطائرات المسيرة؟"، موجها سؤالا للحوثي، قائلا:" عملت إيش بصواريخك هددت الملاحة ولم تعمل أي شيء لصالح القضية الفلسطينية، وتتباكى على بيوت الفلسطينيين وأنت من يهدم بيوت اليمنيين.

انتصارات ومظاهرات

ووجه رسالة للإعلام الكاذب الذي يروج الانتصارات، قائلا:" وينك ووين محللينك فهم الآن يتباكون ويقولون وصلوا رفح وأخذوا المنفذ وبالأخير تطلع مظاهرات، مردفا: أنتم لازم تجلدون أنفسكم في حماس ويجب محاكمتكم بجريمتكم اللي عملتوها في غزة.

طموح حماس

وواصل: أقصى طموحكم ضمان وجودكم في غزة لكن تناسيتم 100 ألف ما بين قتيل وجريح والدمار الكامل.

أبطال تويتر

وتابع: لأبطال تويتر أنتوا ليش ما تروحوا غزة في الأنفاق، ليش ما طلعت من أول يوم تحارب إذا خائف على الناس وتريد تقاتل إسرائيل من وراء الشاشة؛ فهذا جهل واستخفاف بعقول المواطنين العرب.

أكبر خطأ

وختم: في يوم 8 أكتوبر قلنا لحماس هذا أكبر خطأ ويجب أن يحاكموا قادة حماس ومحاسبتهم على لخطايا حماس ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

الإعلام المضلل

وعلق على المقطع، قائلا:" أثبتت الأيام الدجل والخداع الذي مارسه الإعلام المضلل على الشعب العربي"، مضيفا:" يجب محاسبة حماس ومحاكمة قادتها على خطاياها ورعونتها وعدم قدرتها في تقدير النتائج المدمرة على الشعب الفلسطيني مطلب وواجب فلسطيني مستحق".