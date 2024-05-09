شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الشرقية.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة على أجزاء من 6 المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير وجازان ونجران، قد تمتد إلى الباحة.

وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية (الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر).

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي الى تدني في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والمدينة المنورة وتبوك والجوف. البحر الأحمر الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزئين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف الموج على الجزئين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 25-50 كم/ساعة .

ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج .