شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تستعرض أبرز الظواهر الجوية في موسم الحج بورشة "الأثر المناخي" والان نبدء بالتفاصيل

تسخير الإمكانيات والتجهيزات

مركز إعلامي

الدمام - شريف احمد - يستعرض المركز الوطني للأرصاد يوم الخميس 16 مايو، بمقره في جدة (الأثر المناخي في حج 1445هـ) بحضور عددٍ من الجهات الحكومية والميدانية العاملة في موسم الحج، بهدف إطلاع الجهات على أحدث التقارير المناخية، والتنبؤات الجوية والسيناريوهات والآثار المترتبة على ذلك.بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية والميدانية العاملة في موسم الحج، للإسهام في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة والاستفادة من المعلومات المناخي، وذلك في إطار رفع الجاهزية واستعداد المركز لأعمال حج هذا العام.ويعمل المركز في موسم حج كل عام على تسخير جميع الإمكانيات والتجهيزات الحديثة لمساندة أعماله، التي تعتمد على أحدث التقنيات والبرامج الأرصادية الحديثة والمتمثلة في المراصد على مستوى المملكة، ورادارات الطقس، وصور الأقمار الصناعية، والنموذج العددي السعودي. إضافةً إلى المراصد المأهولة والمحطات الأتوماتيكية المتنقلة بالمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين، وغرفة العمليات المتكاملة بمشعر منى التي تعمل على مدار الساعة، لتحقيق أقصى درجات الدقة في توقعات المركز لخدمة الجهات المستفيدة وحجاج بيت الله الحرام.ويجند المركز طاقاته الإعلامية والتوعوية خلال موسم الحج من كل عام عبر مركز إعلامي يعمل على مدار الساعة لخدمة وسائل الإعلام والأجهزة الحكومية والأهلية، إذ يقدم برامجه التوعوية لحجاج بيت الله الحرام ويبث نشرات الطقس اليومية.إضافة إلى رسائل توعوية بعدة لغات لتساعد حجاج بيت الله والجهات العاملة على تسير حركتهم داخل المشاعر المقدسة في اتخاذ الإجراءات المناسبة بالطقس.وأيضًا تسيير معدات وتقنيات رفع الجاهزية وإطلاق نافذة خاصة بمعلومات الطقس، مع عقد شراكات مبكرة مع القطاعات المعنية بتسيير وتنظيم أعمال حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدس، لتوفير المعلومات الأرصادية والمناخية المبكرة وإعداد الخطط التنفيذية والتشغيلية.