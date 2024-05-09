السعودية | ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا ومقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في نقل التربة يعمل عليها مقيمان من الجنسيتين المصرية والباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.