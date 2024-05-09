السعودية | الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

“بيان من الديوان الملكي”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير / سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الخميس الموافق 1 / 11 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.