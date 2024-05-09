السعودية | وزير النقل والخدمات اللوجستية يستقبل أولى رحلات الحجاج في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط اليوم، أولى رحلات الطيران الناقلة لحجاج بيت الله الحرام والقادمة من جمهورية الهند عبر طيران الخطوط الجوية العربية السعودية، وتحمل على متنها 283 حاجًا.

ورحَّب معالي الوزير بضيوف الرحمن أثناء وصولهم، مؤكدا التزام منظومة النقل والخدمات اللوجستية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وأثناء فترة إقامتهم في المملكة لأداء المناسك وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم، وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

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ولفت النظر إلى أن هذا الاستعداد يأتي من خلال توفير 7700 رحلة جوية عبر 6 مطارات، وتهيئة أكثر من 27 ألف حافلة، بهدف تسهيل تنقل الحجاج وإثرا رحلتهم المباركة، مبرزًا الدور الحيوي الذي تقوم به المنظومة وتكاملها في مرافقة الحجاج منذ وصولهم إلى المملكة ومرورهم بالمشاعر المقدسة عبر قطار الحرمين والمشاعر الذي يوفر أكثر من 5000 رحلة خلال موسم الحج، وحتى إتمام نسكهم والمغادرة إلى بلدانهم بكل يسر وطمأنينة، بوسائل نقل متعددة ومترابطة تحقق أعلى معايير الراحة والأمان.