إنشاء وتفعيل 474 حديقة

وأوضحت الوزارة أن المشروع أنهى من خلال أمانات المناطق إنشاء 64 حديقة و21 تدخلاً حضرياً خلال الربع الأول من هذا العام، ضمن الجهود المتواصلة لتحقيق مستهدفات المشروع لتمكين السكان من الوصول إلى الحدائق ضمن نطاق 800 متر.
وأشارت الوزارة إلى أن المشروع أنجز خلال العام الماضي 410 حدائق بمساحة إجمالية تبلغ 5.6 ملايين م2، كما نفذ 547 تدخلاً حضرياً في الفترة نفسها بمساحة إجمالية تتجاوز 1 مليون م2، في إطار السعي لإنشاء بيئة حضرية متجددة ومستدامة تعزز الصحة والسعادة وتمنح السكان فرصةً للاستمتاع بالأماكن الخضراء والمساحات المفتوحة.
وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال مشروع «بهجة» إلى توحيد جهود أمانات المناطق للمساهمة في رفع جودة الحياة وتعزيز رضا ساكني المدن وزوارها، حيث يتضمن المشروع إنشاء وتفعيل الحدائق وتهيئة المواقع الحضرية وفق أفضل المعايير التصميمية؛ لتعزيز الترابط والرفاه الاجتماعي، وتمكين الأفراد من ممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية والرياضية وغيرها.
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