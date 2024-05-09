إنشاء وتفعيل 474 حديقة

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن الانتهاء من إنشاء وتفعيل 474 حديقةً، وتنفيذ 568 تدخلاً حضرياً ما بين الشوارع والمساحات العامة، ضمن مشروع «بهجة» في مختلف مناطق المملكة، وذلك منذ انطلاق المشروع مطلع العام الماضي حتى نهاية الربع الأول 2024، في إطار سعي الوزارة للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية ؛ من خلال تطوير الحدائق والتدخلات الحضرية في المناطق السكنية، ورفع نصيب الفرد من المساحات والأماكن العامة.

وأوضحت الوزارة أن المشروع أنهى من خلال أمانات المناطق إنشاء 64 حديقة و21 تدخلاً حضرياً خلال الربع الأول من هذا العام، ضمن الجهود المتواصلة لتحقيق مستهدفات المشروع لتمكين السكان من الوصول إلى الحدائق ضمن نطاق 800 متر.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع أنجز خلال العام الماضي 410 حدائق بمساحة إجمالية تبلغ 5.6 ملايين م2، كما نفذ 547 تدخلاً حضرياً في الفترة نفسها بمساحة إجمالية تتجاوز 1 مليون م2، في إطار السعي لإنشاء بيئة حضرية متجددة ومستدامة تعزز الصحة والسعادة وتمنح السكان فرصةً للاستمتاع بالأماكن الخضراء والمساحات المفتوحة.

وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال مشروع «بهجة» إلى توحيد جهود أمانات المناطق للمساهمة في رفع جودة الحياة وتعزيز رضا ساكني المدن وزوارها، حيث يتضمن المشروع إنشاء وتفعيل الحدائق وتهيئة المواقع الحضرية وفق أفضل المعايير التصميمية؛ لتعزيز الترابط والرفاه الاجتماعي، وتمكين الأفراد من ممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية والرياضية وغيرها.