إزالة 150 بسطة عشوائية بجدة

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية بمشاركة لجنة البيع الجائل والجهات ذات العلاقة تابعت أعمال إزالة كافة المخالفات والمشوهات البصرية وتحسين المظهر العام، حيث جرى رصد أكثر من 150 بسطة عشوائية تعرض أسماكًا ودواجن وخضراوات وملابس بمنطقة «الكوثر».
مشيرة إلى أن الأعمال شملت سحب عدد من المركبات المخصصة لغرض «البيع العشوائي»، وتسليم قرابة 15 طنًا من الخضراوات للجمعيات الخيرية.
وقدمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدمًا في مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنة إسهام السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق «بلدي» أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.
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