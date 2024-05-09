شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تعزي رئيس البرازيل في ضحايا الفيضانات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية إثر الفيضانات التي اجتاحت ولاية ريو غراندي دو سول وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين.

وقال خادم الحرمين الشريفين: “علمنا بنبأ الفيضانات التي اجتاحت ولاية ريو غراندي دو سول جنوب جمهورية البرازيل الاتحادية، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية إثر الفيضانات التي اجتاحت ولاية ريو غراندي دو سول وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين.

وقال سمو ولي العهد: “بلغني نبأ الفيضانات التي اجتاحت ولاية ريو غراندي دو سول جنوب جمهورية البرازيل الاتحادية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.