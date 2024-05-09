شكرا لمتابعة خبر عن اختراع ينقذ الأطفال من السقوط في الفوهات … فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تكررت حوادث سقوط الأطفال في الفوهات و الآبار المكشوفة للصرف الصحى خلال الفترات الأخيرة خاصة مع موسم تساقط الامطار، وفى بعض استطاعت فرق الدفاع المدني إنقاذ بعض هؤلاء الأطفال في حين لم تنجح هذه الفرق في الوصول إلى أطفال آخرين.

تكرار هذه الحوادث دفع المخترعة دعاء خضرى، إلى التفكير فى حل لتلك المشكلة، حيث تحدثت خلال مداخلة مع برنامج سيدتى المذاع على قناة روتانا خليجية، قائلة: “فى الفترة الأخيرة كانت أحاديث كلما جلست مع عائلات عن سقوط الاطفال المتكرر فى ابار الصرف الصحى والفوهات، لذا فكرت بالتعاون مع اختى الطبيبة شيماء عن ماذا لا نحاول البحث عن حل للحد من هذه المشكلة”.

وأضافت أن كل فوهة تختلف عن الأخرى من حيث بيئتها، لذا فإن عمل احزامة، كل حزام يتم وضعه بناءا على البيئة الموجودة، فإما أن يكون حزام شوكى ، او حزام املس، يكون متصل بشبكة متصلة بحساسات لتذودك بوسترات اذا كان هذا الجهاز يحتاج الى صيانة، او تنذر الإنسان إذا كان فى خطر ما، الشئ الثالث والمهم هو إمكانية التواصل مع الجهات المعنية