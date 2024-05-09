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تراند اليوم : بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يغتال قائد القوة البحرية لحماس في غزة

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صحيفة الخليج 365: نشر الجيش الإسرائيلي، مقطع فيديو، لغارة جوية أسفرت عن مقتل قائد القوة البحرية لحركة حماس في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "خلال نشاط مشترك لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام، تمكنت طائرة لسلاح الجو من تصفية المخرب المدعو أحمد علي، وهو قائد القوة البحرية التابعة لحماس في مدينة غزة".

وأضاف أن القتيل "كان يروّج خلال الحرب لنشاطات هجومية استهدفت أراضي إسرائيل ولغيرها من الهجمات بحق قوات جيش الدفاع التي تعمل في قطاع غزة"، بما في ذلك "في ممر وسط قطاع غزة".

ونقلت "فرانس برس" عن مصادر داخل حماس قولها، إن أحمد علي ينتمي إلى كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية للحركة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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