اخبار السعوديه

تراند اليوم : عالم الزلازل الهولندي يفاجئ متابعيه بتغريدة "غير متوقعة" عن العرب

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: فاجأ راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، بتغريدة غير متوقعة عن العرب، بعيدا عن عادته الخاصة بالتغريد عن الزلازل والهزات الأرضية وارتباطها باصطفافات الكواكب في الفضاء.

وكتب هوغربيتس، عبر حسابه بمنصة "إكس"، ملاحظة عن التقارب ما بين الثقافات، قائلا: "يحزنني أن أرى تزايد الكراهية والاستقطاب بين الناس من مختلف الثقافات، وخاصة في أوروبا".

وأكمل: "في السنوات القليلة الماضية، نمت اتصالاتي عبر الثقافات. بعض الذين أعتبرهم من أفضل أصدقائي هم من العرب".

وتابع: "نحن جميعا شعب واحد على كوكب واحد".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا