شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من هطول أمطار غزيرة على عسير.. اعرف التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

طقس منطقة عسير اليوم

طقس السعودية اليوم

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم، توقعات الطقس على منطقة عسير.ونبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على عدة مدن.وتشمل الحالة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.هذا إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.وفي وقت سابق كان المركز الوطني للأرصاد توقع اليوم استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد على أجزاء من عدة مناطق.وتضمنت مناطق عسير وجازان ونجران، قد تمتد إلى الباحة.وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية (الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر).