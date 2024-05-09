السعودية | وزير الشؤون الإسلامية يدشن زراعة ٧٠ ألف شجرة ضمن مبادرة مساجدنا خضراء في منطقة جازان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دشن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مساء أمس مبادرة مساجدنا خضراء في جامع الفردوس بمدينة جازان ، بحضور عدد من الوكلاء ومدراء الإدارات بالوزارة، ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ أسامة المدخلي.

وتهدف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من تنفيذ المبادرة التي تأتي في إطار مبادرة السعودبة الخضراء إلى زراعة 70 ألف شجرة خلال ٣ أشهر بمساجد وجوامع المنطقة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والجهات الغير ربحية،لزيادة الغطاء النباتي في المواقع المحيطة بالجوامع والمساجد في منطقة حازان وجميع مناطق المملكة.

وجاء تنفيذ المبادرة ضمن جهود الوزارة والتزامها بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتعزيز الوعي البيئي والمشاركة الفعّالة في حماية البيئة وتحقيق الاستدامة والمساهمة في التنمية.