الديوان الملكي يعلن وفاة والدة الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز

صدر بيان من الديوان الملكي اليوم يفيد بوفاة والدة صاحب السمو الأمير/ سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.

وستقام صلاة الجنازة عليها – إن شاء الله – اليوم الخميس الموافق 1 / 11 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد في مدينة الرياض.

نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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