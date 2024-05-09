الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في اليوم الحالي.

ووفقًا لتقريره، من المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة قد تثير الأتربة والغبار، وزخات من البرد، على أجزاء من مناطق عسير وجازان ونجران، وقد تمتد هذه الحالة إلى الباحة، وأيضًا الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

بينما ستستمر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار في التأثير على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والمدينة المنورة وتبوك والجوف، مما قد يؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية.

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