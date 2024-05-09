تراند اليوم : تغريدة مثيرة من الوزير الإسرائيلي المتطرف "بن غفير" بشأن علاقة بايدن بحماس

صحيفة الخليج 365: أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الجدل بتغريدة مثيرة أشار فيها عن رضا حماس على الرئيس الأميركي جو بايدن.

وكتب بن غفير منشورا عبر حسابه على منصة إكس، رمز فيه إلى "حب" حركة حماس للرئيس بايدن بعد تصريحات الأخير الذي هدد فيه إسرائيل بوقف إمدادات أسلحة في حال واصلت عمليتها في رفح.

وكتب الوزير الإسرائيلي في منشوره "الساخر" كلمتي حماس وبايدن وبينهما "قلب أحمر".

وكان بايدن قال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إن الولايات المتحدة "لن تقدم أسلحة وقذائف مدفعية لإسرائيل"، موضحا: "لن تحصل إسرائيل على دعمنا إذا دخلت المراكز السكانية في رفح".