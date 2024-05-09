تراند اليوم : بعد إثارة الجدل.. الكاتب المصري يوسف زيدان يخرج عن صمته ويكشف حقيقة "زجاجة البيرة"

صحيفة الخليج 365: رد الكاتب المصري يوسف زيدان، على صورة متداولة له وعدد من المفكرين والكتاب المشاركين في ندوة مؤسسة "تكوين"، وبجانبهم زجاجة بيرة، مؤكدا أنه لا يشرب البيرة أساسا.

واتهم زيدان في بث مباشر بالفيس بوك، بعض الكارهين له ولزملائه من المفكرين بوضع هذه الزجاجة عبر الفوتوشوب، مؤكدا أنها لم تكن موجوده في الواقع عند التقاط الصورة، وأنه والحاضرين لم يتناولوا المشروبات الكحولية.

كما أكد أن الندوة التي سبقت التقاط الصورة كانت داخل المتحف المصري الكبير، وهو مؤسسة ثقافية محترمة ومعروفة، وبالطبع لا تقدم البيرة.

كذلك وصف ما أثارته الصورة المذكورة من ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بـ "التفاهة" او "التهميش بالتشويش" بحسب تعبيره، من أجل إلهاء الناس عن أهمية المبادرة العلمية الثقافية التي طرحها مع المفكرين.