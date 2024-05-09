222 تعديا على مواقف المعاقين يوميا

على صعيد متصل، شهدت الحملة الميدانية لفرق إدارات المرور بمناطق المملكة ضبط 6076 دراجة آلية مخالفة خلال الفترة من 31 مارس حتى 4 مايو الجاري، بواقع ضبط 178 دراجة آلية مخالفة في اليوم الواحد.
وتصدرت محافظة جدة القائمة بواقع 2943 دراجة مخالفة، تلتها الرياض بـ1627، فالمدينة المنورة ثالثًا بـ437 دراجة، بينما تخلت منطقة الباحة عن صفريتها للشهرين الماضيين، وجرى ضبط 5 دراجات مخالفة.
مخالفات للدراجات الآلية
- جدة 2943
- الرياض 1627
- المدينة المنورة 437
- الشرقية 217
- الطائف 214
- القصيم 168
- جازان 107
- نجران 87
- مكة المكرمة 73
- حائل 50
- الحدود الشمالية 40
- الجوف 39
- تبوك 31
- القريات 25
- عسير 22
- الباحة 5
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