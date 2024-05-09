5 مناطق تسيطر على سيارات الأجرة

فاقت مخالفات سيارات الأجرة المرصودة آليا، المخالفات المرصودة يدويا، إذ بلغ إجمالي المخالفات المرصودة آليا 53.320، مقابل 34.959 مخالفة مرصودة يدويا، في وقت بلغ إجمالي المخالفات التي تم تسجيلها 88.279 ألف مخالفة لسيارات الأجرة بـ36%، وسيطرت 5 مناطق ممثلة في: الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، والمدينة المنورة، والقصيم على أكثر مناطق المملكة سيارات أجرة.

16 ألف سيارة

كشف تقرير الهيئة العامة للنقل للعام الماضي، تسجيل 16.319 ألف سيارة أجرة، وترخيص 239 منشأة مرخصة في أنشطة الأجرة، و 9192 بطاقة سائق نشطة، وبلغ امتثال الشركات المرخصة 91%، وتنفيذ 263.069 ألف عملية فحص رقابية.

مخالفات يدوية

استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من مخالفات سيارات الأجرة المرصودة يدويا، حيث بلغ إجمالي المخالفات 26.124 ألف مخالفة بـ75%، وحلت منطقة المدينة المنورة ثانيا، بإجمالي 4600 مخالفة بـ13%، والرياض ثالثا، بإجمالي 1965 مخالفة بـ6%، والشرقية رابعا، بإجمالي 1735 مخالفة بـ5%، وعسير خامسا، بإجمالي 97 مخالفة بـ0.27%.

الأكثر سيارات

تصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة سيارات أجرة، حيث بلغ إجمالي سيارات الأجرة 7439سيارة بـ46%، وحلت مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 5587 سيارة بـ34%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 2352 سيارة بـ14%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 592 سيارة بـ4%، والقصيم خامسا، بإجمالي 236 سيارة بـ1%.

نقل سككي

إلى ذلك نفَّذت الهيئة العامة للنقل ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة بالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر أبريل الماضي، نتج عنها 200.134 عملية فحص في أنشطة النقل البري؛ منها 198.257 عملية فحص لمركبات النقل، إضافة إلى 742 عملية فحص للمركبات الأجنبية.

وأوضحت الهيئة أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغت 1.135 زيارة، كما نفذت الفرق الرقابية 5.494 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، إضافة إلى 6 زيارات في النقل السككي تضمنت قطار الشرق في الرياض والهفوف وبقيق والدمام، وقطار الشمال في القريات والرياض.

سيارات الأجرة

16.3 ألف سيارة

239 منشأة مرخصة

9192 بطائق سائق نشطة

263 ألف عملية فحص

88 ألف مخالفة

%36 مخالفات

%91 امتثال الشركات المرخصة

الأكثر مخالفات يدوية

مكة المكرمة: 75%

المدينة المنورة: 13%

الرياض: 6%

الشرقية: 5%

عسير: 0.27%

الأكثر سيارات أجرة

الرياض: 46%

مكة المكرمة: 34%

الشرقية: 14%

المدينة المنورة: 4%

القصيم: 1%