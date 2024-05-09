تراند اليوم : "جورجينا" تعلق على تجربة إقامتها والعيش في المملكة.. وتكشف عن رأيها في السعوديات

صحيفة الخليج 365: علقت جورجينا صديقة لاعب النصر كريستيانو رونالدو، على تجربة الانتقال للعيش في المملكة، واصفة إياها بالرائعة.

استقبال

وقالت: "لقد استقبلونا واحتضنونا بترحيب حارّ. استطعنا التأقلم بشكل جميل مع الثقافة الجديدة، ويسعدنا عيش هذا الفصل الجديد من حياتنا العائلية، حيث نمضي بالفعل أروع الأوقات في اكتشاف هذا البلد الرائع". حسب مجلة "هي".

السلام والسكون

وواصلت : "السعودية مليئة بالكثير من السلام والسكون ونابضة بطاقة مذهلة. "في بعض الأماكن، ومنها الصحراء، شعرتُ بارتباط عميق بطفولتي وبأنني في وطني".

الرياض

وحول مراحل يومها في الرياض ، قالت : "نتناول وجبة الفطور كلنا معا، ونستعدّ لليوم الجديد، ونأخذ الأطفال إلى المدرسة، وأذهب إلى النادي الرياضي، لأنني أحب ممارسة الرياضة يوميا، وبعد ذلك أرتب المنزل قليلا، ونتناول الغداء معا، قبل أن أنظم أنشطة الأولاد بعد المدرسة، كما قد نذهب أحيانا للتسوق".

عباءات

وأضافت: "أحب ارتداء العباءات، وأملك مجموعة رائعة أتت من مصممين وأصدقاء من حول العالم، ويسعدني أن ألبس قطعها في مناسبات وفعاليات عديدة".

السعوديات