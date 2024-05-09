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"وقاء" يستعرض أفضل الطرق الحديثة في توعية المزارعين

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واس - تبوك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" تفاصيل مشاركته في فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية الثالث.
وينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بمحافظة ضباء بمشاركة أكثر من 24 مزارعًا.

رفع وتعزيز مستوى التوعية لدى المزارعين

كما يشارك فيه العديد من الجهات الحكومية وغير الربحية بالمنطقة.
مدير عام فرع "وقاء" بتبوك، المهندس ناصر العطوي، أشار إلى أن المشاركة بالمعرض تهدف إلى رفع وتعزيز مستوى التوعية لدى المزارعين والتعريف بأفضل الطرق الحديثة.
ويستهدف أيضا الكشف والمعالجة للآفات النباتية بما يهدف التميز في حماية النبات والحيوان من الأمراض، للإسهام في تعزيز الأمن العذائي وتنمية القطاع الزراعي. This is a Twitter Status | نلتقيكم في جناح مركز This is a Twitter Status في مهرجان المنتجات الزراعية الثالث في محافظة This is a Twitter Status، معاً نحو حماية الثروة النباتية واستدامتها. This is a Twitter Status— مركز وقاء (@WeqaaCenter)

مكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية

وبين أن جناح المركز المشارك يسلط الضوء كذلك على الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.
هذا إضافة إلى توزيع الكتيبات والبروشورات على الزوّار.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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