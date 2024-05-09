شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية جديدة لتطوير الأنشطة التعليمية في الحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توقيع مذكرة تفاهم مشتركة، مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

وتتضمن مجموعة من البنود الهادفة إلى تطوير وتحسين الأنشطة التعليمية والتدريبية في الحرمين الشريفين، وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب الإلكتروني. الأنشطة التعليمية في الحرمين الشريفين كما تهدف إلى تطوير وتحسين الأنشطة التعليمية في الحرمين الشريفين، وتضمنت عدة بنود تُسهم في تنمية القدرات البشرية عن طريق تمكين التعليم والتدريب الإلكتروني.

ويأتي هذا دعماً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، بتأهيل العاملين بالحرمين الشريفين في مجالات التعليم والتدريب الإلكتروني، ومنحهم شهادات احترافية.

هذا بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة في عمليات التعليم بالحرمين الشريفين، وتعزيز مشاريع التعليم الموجهة للزوار والحجاج، وتعزيز مشروع التعليم الإلكتروني بمعهد الحرم المكي، بما في ذلك عقد ورش عمل تطويرية ومساندة في بناء خطط التعليم الإلكتروني. تعزيز المحتوى التعليمي يشمل أيضا الربط بالجهات المعتمدة والمنصات التدريبية لتبادل المعلومات، ومشاركة الموارد التعليمية المفتوحة لتعزيز المحتوى التعليمي الموثوق وإثرائه.

هذا بالإضافة إلى التعاون في مجال الدراسات والأبحاث، وتبادل البيانات بين الطرفين عبر منظومة التعليم والتدريب الرقمي (FutureX).