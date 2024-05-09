شكرا لقرائتكم خبر عن 3.4 مليار ريال لمستفيدي دفعة "مايو" من حساب المواطن والان نبدء بالتفاصيل

المستفيدون من حساب المواطن

دعم الأسرة السعودية

الدمام - شريف احمد - أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الخميس إيداع 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.وأشار إلى أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والسبعين بلغ 10.8 مليون مستفيد وتابع.مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري، قال إن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته بلغ 202 مليار ريال منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.وذكر أن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، فيما بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1477 ريال.وبين أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 73%، فيما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد.