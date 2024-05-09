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3.4 مليار ريال لمستفيدي دفعة "مايو" من حساب المواطن

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الخميس إيداع 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والسبعين بلغ 10.8 مليون مستفيد وتابع.

المستفيدون من حساب المواطن

مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري، قال إن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته بلغ 202 مليار ريال منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

دعم الأسرة

وذكر أن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، فيما بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1477 ريال.
وبين أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 73%، فيما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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