شكرا لقرائتكم خبر عن ”الهلال الأحمر“ السعودي يناقش تعزيز التعاون الإقليمي مع خبراء الكوارث والان نبدء بالتفاصيل

تبادل خبرات

الدمام - شريف احمد - برئاسة هيئة الهلال الأحمر السعودي، عقدت المجموعة الاستشارية لإدارة الكوارث ”DMAG“ اجتماعاتها في مدينة جدة، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبمشاركة عدد من الجمعيات الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وشهدت الاجتماعات نقاشات تناولت مختلف جوانب إدارة الكوارث، بما في ذلك تبادل الخبرات والتعاون في مجال الاستعداد والتأهب والاستجابة للكوارث.وخصصت مجموعة عمل ”إطار الوصول الآمن“ جزءًا من الاجتماعات لمناقشة سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الجمعيات الوطنية في هذا المجال.تناولت المجموعة سبل المتابعة مع ميسري إطار الوصول الآمن في الجمعيات الوطنية، ووضعت أهدافًا لبرنامج تبادل الخبرات بينها، كما تحضرت لكتابة دراسة حالة حول تجارب إطار الوصول الآمن والممارسات الفضلى في المنطقة.ناقشت الورشة الثانية تحديد الأهداف الرئيسية لمجموعة العمل للعامين 2024-2025، كما تم وضع شروط عمل لتعديل الدليل التوجيهي للتوعية بالمخاطر والسلوك الآمن. وحرصت المجموعة على تحديد مجموعة من المعايير لاختيار نقاط الاتصال من الجمعيات الوطنية لتدريبهم على الدليل المعدل.أكد المشاركون في الاجتماعات على أهمية هذه اللقاءات المشتركة التي تُعد فرصة للجمعيات الوطنية في المنطقة للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز التواصل في مجال إدارة الكوارث والأعمال الإنسانية والإغاثية.