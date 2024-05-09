السعودية | جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تختتم معرض “منارات”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

اختتمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، أمس، معرض “منارات”، لطالبات برنامج الآثار والمتاحف في قسم التاريخ؛ مستهدفًا استعراض سيرة ومنجزات عدد من الشخصيات المختارة من التاريخ السعودي الحديث؛ نظير إسهاماتها الوطنية.

واستمرت فعاليات المعرض على مدى ثلاثة أيام، شملت عدة أركان؛ للتعريف بكل شخصية، ومنجزاتها وإسهاماتها، وذلك باستخدام أساليب متنوعة، كاللوحات الشعرية، والرسومية، وعروض المُحاكاة، والوسائط السمعية والبصرية، والمُجسمات الإبداعية، والجداريّات، والكتيّبات.

ويأتي المعرض ضمن دور كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في المساهمة بتحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الإستراتيجية 2025، من خلال إعداد كفاءات منافسة في سوق العمل، من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع، وتعزيز روح التعلُّم، والبحث، والابتكار لدى الطالبات.