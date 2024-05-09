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وفاة والدة صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود

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الرياض - علي القحطاني - أعلن الديوان الملكي اليوم وفاة والدة صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.

وجاء نص البيان: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير / سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الخميس الموافق 1 / 11 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

MO Nasa

MO Nasa

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