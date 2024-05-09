شكرا لمتابعة خبر عن خريج بجامعة الملك سعود: تتوَّجت قبل ما يتوج النصر بملعبه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفل خريجو جامعة الملك سعود يوم أمس بتخرجهم على ملعب نادي النصر، الأول بارك.

ووقف أحد الخريجين في أرضية الملعب وعبر عن فرحته بالتخرج، مشيرا إلى أنه تتوج على ملعب النصر بتخرجه قبل أن يتوج النصر على ملعبه في المسابقات التي يخوضها.

يذكر أن جامعة الملك سعود نظم يوم أمس حفل تخرج الدفعة الـ 63 بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض.