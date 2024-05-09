المملكة تنظم ورشة العمل الدولية حول الإدارة المتكاملة للحد من فوران حشرة الجندب الأسود

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الرياض - علي القحطاني - تنظم المملكة ممثلة بالمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” ورشة العمل الدولية حول الإدارة المتكاملة للحد من فوران حشرة الجندب الأسود، خلال الفترة من 13-14 مايو الجاري في محافظة جدة.

وتأتي الورشة الدولية بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين والمحليين المتخصصين في علم الحشرات وإدارتها المتكاملة للحد من فوران حشرة الجندب الأسود من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والصين وجنوب إفريقيا ومصر.

وتهدف الورشة لتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات العالمية في الحد من فوران حشرة الجندب الأسود إلى جانب تعزيز وتطوير قدرات المختصين في مجال الوقاية من حشرة الجندب الأسود، بما يعزز دور الجهات ذات العلاقة في الوقاية والمكافحة من الحشرات الضارة وخلق بيئة علمية لزيادة المعرفة لدى المختصين إقليمياً ودولياً.

ويصاحب الورشة معرضاً مصاحباً وجلسات علمية لنخبة من الخبراء المتخصصين المحليين والدوليين لتسليط الضوء على دور المراقبة والرصد لحشرة الجندب الأسود والخبرات الدولية في مراقبة ورصد ومكافحة فوران الحشرات، إلى جانب استعراض برامج الإدارة المتكاملة لحشرة الجندب الأسود، في حين تقدم الورشة التوصيات الخاصة حول الإدارة المتكاملة للحد من فوران حشرة الجندب الأسود لتعزيز قدرات الدول في تقديم الخدمات الزراعية إقليمياً وعالمياً.