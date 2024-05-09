شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الحرارة في الشرقية.. "الأرصاد" يعلن موعد دخول فصل الصيف والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الأول من شهر يونيو المقبل يشهد بداية دخول فصل الصيف؛ وسط مؤشرات لارتفاع درجات الحرارة على المنطقتين الشرقية والوسطى؛ مع توقعات بهطول أمطار أعلى من المعدل على مصايف المملكة.
وأفاد المتحدث الإعلامي للمركز حسين بن محمد القحطاني، بأن المؤشرات الأولية تشير إلى أجواء شديدة الحرارة؛ لافتًا النظر إلى ترقب صدور التقرير التفصيلي للملامح المناخية لفصل الصيف قريباً.للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
تستمر حتى الساعة 11 مساءً.. "الأرصاد" تحذر من هطول أمطار غزيرة على #جازان#اليوم @NCMKSA— صحيفة اليوم (@alyaum) May 9, 2024
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