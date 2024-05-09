تراند اليوم : شاب إندونيسي شك في تصرفات عروسه .. وبعد 12 يوم من زواجهما اكتشف ما لا يخطر على البال !

صحيفة الخليج 365: تداولت وسائل الإعلام الإندونيسية، تفاصيل قصة اكتشاف إندونيسي أن زوجته رجلاً، بعد 12 يوماً من الزواج.

ووفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام، فقد التقى الرجل البالغ من العمر 26 عاماً بعروسه عبر الإنترنت، ووقع في حب زوجته المستقبلية التي هي في نفس عمره.

وأوضحت أن الشاب طلب يدها للزواج بعدما التقاها عدة مرات، فيما اعترف الشاب بعد ذلك أن زوجته كان لديها تصرفات غريبة. وأشار إلى انها كانت تحاول دائمًا إخفاء وجهها باستخدام الحجاب، لكنه لم يفكر في السبب الحقيقي وراء ذلك، بل أعجب بخجلها.

بعد الزواج رفضت العروس ممارسة علاقة معه ما أثار شكوك الزوج الذي راقبها ليكتشف أنها رجل.