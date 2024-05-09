أمطار رعدية ورياح تؤدي إلى تدني في الرؤية بعدد من المناطق

وصول أول فوج لضيوف الرحمن من حجاج جنوب أفريقيا وصل صباح اليوم أول فوج لضيوف الرحمن من الحجاج قادماً من جمهورية جنوب أفريقيا وعددهم 49 لموسم حج هذا العام.وكان في استقبال الوفد فرع 13... ‏مكة المكرمة : ‏مكة المكرمة : دوت الخليج 01 ذو القعدة 1445 هـ 01 ذو القعدة 1445 هـ المركزي السعودي خدمة "استعراض حساباتي البنكية" لعملاء البنوك المحلية أطلق البنك المركزي السعودي "ساما" اليوم الخميس 01 / 11 / 1445هـ الموافق 09 / 05 / 2024م خدمة "استعراض حساباتي البنكية" للعملاء الأفراد لدى... الرياض دوت الخليج الرياض دوت الخليج 01 ذو القعدة 1445 هـ 01 ذو القعدة 1445 هـ الجمعية السعودية لطب الأسرة تطلق ندوة "نحو حج صحي وآمن" نظمت الجمعیة السعودیة لطب الأسرة والمجتمع مؤتمرا صحفيا افتراضيا وذلك يوم الثلاثاء، 7 مايو ، بالتعاون مع شركة فايزر السعودية، تحت... جدة : نجلاء الحربي جدة : نجلاء الحربي 01 ذو القعدة 1445 هـ 01 ذو القعدة 1445 هـ التعليم: بدء استقبال طلبات العدول عن ⁧‫النقل الخارجي‬⁩ للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور بدأت وزارة التعليم‬⁩ باستقبال طلبات العدول عن ⁧‫النقل الخارجي‬⁩ للمعلمين والمعلمات الراغبين عبر "نظام نور"، بدءا اليوم وحتى... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 01 ذو القعدة 1445 هـ 01 ذو القعدة 1445 هـ حساب المواطن يودع 3.4 مليار ريال مخصص دعم مايو أودع اليوم الخميس برنامج حساب المواطن 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 01 ذو القعدة 1445 هـ 01 ذو القعدة 1445 هـ وزير النقل يستقبل أولى رحلات الحجاج في المدينة استقبل وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان... المدينة المنورة : دوت الخليج المدينة المنورة : دوت الخليج 01 ذو القعدة 1445 هـ 01 ذو القعدة 1445 هـ مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة من ماليزيا إلى السعودية غادرت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"، من مملكة ماليزيا، اليوم، إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار كوالالمبور الدولي،... كوالامبور: دوت الخليج كوالامبور: دوت الخليج 01 ذو القعدة 1445 هـ 01 ذو القعدة 1445 هـ

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