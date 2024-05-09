أمطار رعدية ورياح تؤدي إلى تدني في الرؤية بعدد من المناطق

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وصول أول فوج لضيوف الرحمن من حجاج جنوب أفريقيا
وصل صباح اليوم أول فوج لضيوف الرحمن من الحجاج قادماً من جمهورية جنوب أفريقيا وعددهم 49 لموسم حج هذا العام.وكان في استقبال الوفد فرع 13...
المركزي السعودي خدمة "استعراض حساباتي البنكية" لعملاء البنوك المحلية
أطلق البنك المركزي السعودي "ساما" اليوم الخميس 01 / 11 / 1445هـ الموافق 09 / 05 / 2024م خدمة "استعراض حساباتي البنكية" للعملاء الأفراد لدى...
الجمعية السعودية لطب الأسرة تطلق ندوة "نحو حج صحي وآمن"
نظمت الجمعیة السعودیة لطب الأسرة والمجتمع مؤتمرا صحفيا افتراضيا وذلك يوم الثلاثاء، 7 مايو ، بالتعاون مع شركة فايزر السعودية، تحت...
التعليم: بدء استقبال طلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور
بدأت وزارة التعليم باستقبال طلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الراغبين عبر "نظام نور"، بدءا اليوم وحتى...
حساب المواطن يودع 3.4 مليار ريال مخصص دعم مايو
أودع اليوم الخميس برنامج حساب المواطن 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين...
وزير النقل يستقبل أولى رحلات الحجاج في المدينة
استقبل وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان...
مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة من ماليزيا إلى السعودية
غادرت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"، من مملكة ماليزيا، اليوم، إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار كوالالمبور الدولي،...
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