وزارة العدل تحيل محاميًا للجنة تأديب المحامين بسبب تضليله في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي

أعلنت وزارة العدل عن إحالة محامٍ إلى لجنة تأديب المحامين، نظرًا لانتهاكه قواعد السلوك المهني وتضليله للمتابعين في تغريدة نشرها على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، مما أدى إلى انتهاك شرف مهنة المحاماة.

وتضمنت تغريدة المحامي نشر حكمٍ غير نهائي، واحتوت على عبارات دعائية تحوي معلومات مضللة بشأن حكم صادر عن محكمة الاستئناف. وادعى المحامي تخفيض مدة العقوبة من خمس سنوات إلى ستة أشهر، على الرغم من أن ذلك يتعارض مع القاعدة السابعة والثلاثين التي تنص على ضرورة احترام المحامي للأخلاقيات المهنية وتجنب أي أشكال من أشكال التضليل والتزييف والخداع، والتي لا تتناسب مع شرف المهنة.

وتأتي إحالة المحامي إلى لجنة تأديب المحامين كإجراء انضباطي للحفاظ على سمعة المهنة وتطبيق القوانين والأنظمة المهنية بشكل صارم.