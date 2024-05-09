نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود

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الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، عقب صلاة العصر اليوم ، صلاة الميت على والدة صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود -رحمها الله- في جامع الملك خالد بأم الحمام بمدينة الرياض .

وأدى الصلاة مع سموه ، صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن مشاري ، وصاحب السمو الأمير عبدالمحسن بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل ، وصاحب السمو الأمير سعود بن بندر بن سلمان بن محمد ، وصاحب السمو الأمير محمد بن فهد بن سعود الكبير ، وصاحب السمو الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان ، وصاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن سعود الكبير .

كما أدى الصلاة مع سموه عدد من المسؤولين وجمع من المواطنين .