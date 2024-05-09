شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل أولى رحلات حجاج تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة اليوم الخميس، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من مملكة تايلاند، لأداء مناسك الحج لهذا العام، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.وأكدت "الجوازات" تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج من خلال دعم منصات المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.