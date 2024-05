شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يختتم مشاركته في التمرين المختلط "الموج الأحمر 7" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لحرس الحدود، اليوم 1/ 11/ 1445هـ الموافق 9/ 5/ 2024، مشاركتها في التمرين البحري المختلط "الموج الأحمر 7" للدول المطلة على البحر الأحمر، وذلك في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي، بحضور مدير عام حرس الحدود المكلف اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني.وهدفت مشاركة حرس الحدود إلى تعزيز مفهوم العمل المشترك بين مختلف القوات العسكرية، ومهاراتها وإمكاناتها للتعامل بكفاءة مع مختلف التحديات، من خلال تطبيق فرضيات تُحاكي بيئات قتالية مختلفة.