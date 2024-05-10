تراند اليوم : مطعم شواية الخليج ينشر بيانا ردا على شائعة وجود حالات تسمم

صحيفة الخليج 365: تعرض مطعم شواية الخليج، لموقف محرج بعد أن أصدر بياناً ينفي خلاله وجود حالات تسمم لديه، وفاجأه أحد المغردين بصورة للمطعم وهو مغلق من قبل بلدية غرب الدمام.

وفي التفاصيل، فقد أصدر المطعم بياناً عبر حسابه في إكس، نفى فيه الشائعات التي تم تداولها مؤخراً بخصوص حالات التسمم في المطعم، مشيراً إلى أنها تم ترويجها بطرق مضللة وغير مسؤولة.

ونشر مغرد ردا على البيان في منصة إكس صورة للفرع وهو مغلق، وتساءل عن سبب الإغلاق، فرد حساب المطعم قائلاً:" الفرع مفتوح حالياً".

وأظهرت الصورة ملصق البلدية بأن المطعم تم إغلاقه بتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤٥هـ، كما لوحظ في الصورة ملصقات "مغلق للصيانة" وضعتها إدارة المطعم، مما أثار الجدل بين المغردين.

فيما تساءل آخر عن سبب الإغلاق وأكد أنه غير مهتم إذا كان المطعم فتح مرة أخرى أم لا ولكن المهم هو سبب الإغلاق من قبل البلدية، ولكن المطعم لم يوضح السبب.