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"قران حادي".. اقتران عنقود الثريا مع الهلال في سماء رفحاء

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واس - رفحاء 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اقترن عنقود الثريا مع هلال أول شهر ذو القعدة في سماء "رفحاء"، بمنطقة الحدود الشمالية.
وأوضح عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك، برجس الفليح، أن الاقتران يسمى قران حادي على الماء ترادي، وهو إشارة على دخول الحر واحتياج الإبل للماء، ومع أنها تتحمل وتصبر على العطش إلا أنها ترتاد على الماء، أي تتجه وتتجمع على موارد المياه مثل الآبار والبرك التي يتجمع فيها الماء. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

قران حادي

وأوضح أن ذلك يشير إلى بداية اشتداد الحر الأمر الذي يجعل أهل البادية قديماً يتنادون ويخبر بعضهم بعض عن أماكن المياه، وينتقلون من المراعي إلى موارد المياه، وبانتهاء قران حادي تنتهي أهم الاقترانات الستة.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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