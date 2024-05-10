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ولي العهد يهنئ جيريمايا مانيلي بانتخابه رئيساً للوزراء في جزر سليمان

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واس - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى جيريمايا مانيلي بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في جزر سليمان.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لرئيس الوزراء، ولشعب جزر سليمان الصديق المزيد من التقدم والرقي. This is a Twitter Status يهنئ رئيس الوزراء في This is a Twitter Status بتشكيل الحكومة الجديدةThis is a Twitter Status
للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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