ساما تطلق خدمة استعراض الحسابات البنكية للأفراد لتعزيز الموثوقية والأمان المالي

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) اليوم الخميس عن إطلاق خدمة جديدة تحت اسم “استعراض حساباتي البنكية”، وذلك للعملاء الأفراد لدى البنوك المحلية.
وتهدف الخدمة الجديدة إلى تمكين الأفراد من التحقق من ملكية حساباتهم الشخصية لدى البنوك المحلية، وذلك من خلال توفيرها عبر القنوات الإلكترونية المتاحة لتلك البنوك.
تأتي هذه الخدمة في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز الموثوقية وضمان الأمان المالي، حيث تساهم في تقليل مخاطر العمليات المشبوهة والاستخدام غير المصرح به للحسابات، وتقليل فرص انتحال الهوية الشخصية. وتأتي هذه الخطوة استجابة لأهداف البنك المركزي المتعلقة بدعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه.
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