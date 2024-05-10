شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تعزّي رئيس الإمارات في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

وقال خادم الحرمين الشريفين:” علمنا بنبأ وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لرئيس الإمارات في وفاة الفقيد.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان – رحمه الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.