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تراند اليوم : بالفيديو.. الفنان حسن عسيري: أسيل عمران مهايطية وراعية حكي

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صحيفة الخليج 365: كشف الفنان والمنتج حسن عسيري عن رأيه في الفنانة أسيل عمران.

وقال خلال لقاء مع برنامج :"إحكي مالك" :" أسيل مهايطية يعني راعية حكي، مرة موجودة ومرة مو موجودة ضايعة، وهي من الوجوه اللامعة في الخليج، وصديقة لي".

وأضاف:" أسيل لازم تقرر إذا تريد تكون ممثلة سعودية 100%، وتعطي تركيزها للدراما ". وتابع:" ما أعرف هي في الدراما الكويتية ولا الإماراتية ولا تشارك في الدراما المصرية ولا تعمل كليبات".

وواصل :" أنا ما شايف أسيل معنا، شايفها على الشاطئ، وهي تملك وجه وموهبة عبقرية، وإحساس غير عادي، ولازم تيجي على الدراما السعودية".
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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