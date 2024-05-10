شكرا لمتابعة خبر عن مستشار قانونى: 5 حالات يحكم القاضي فيها بفسخ عقد الزواج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، عن الفرق بين الخلع، والطلاق، وفسخ الزواج، موضحا الحالات التي يتم فيها فسخ الزواج.

وقال أبو راشد: “الطلاق هو بقرار الزوج متى قال الزوج لزوجته أنت طالق فقد تم الطلاق بالفعل، أما فسخ الزواج فهو من خلال للقضاء، حيث تقدم الزوجة طلب للمحكمة والقضاء فى يده الأمر، أما الخلع فهو برضى الطرفين.

وأضاف أبو راشد في حديثه لبرنامج “حياتنا” الذى يقدمه الاعلامى نزار باهبري، أنه إذا ذهبت الزوجة للقضاء وطلبت إنهاء الزواج لأنها لا تجد استحالة فى مواصلة زواجها حتى لو كان الزوج غير مقصر، هنا يحكم القاضى بفسخ الزواج مع إعادة المهر للزوج لانه بدون سبب، أما إذا أثبتت الزوجة أن هناك تقصير من الزوج يتم الفسخ بدون إعطاء الزوج المهر.

وأوضح أن ضرب الزوج لزوجته هو قضية جنائية، يكون حكم القاضى فيها فسخ العقد لصالح الزوجة، أيضا إذا ثبت السب أو الشتائم فيتم فسخ الزواج، إيضا إذا ثبت تقصير الزوج فى الانفاق او واجبته يقضى القاضى بفسخ الزواج.