تراند اليوم : شركة جدة الاقتصادية تعلن قرب استئناف الأعمال في مشروع ⁧‫برج جدة‬⁩ وتحدد موعد الانتهاء منه

صحيفة الخليج 365: كشفت شركة جدة الاقتصادية، عن استئناف الأعمال في مشروع ⁧‫برج جدة‬⁩ قريبًا.

وقالت الشركة،إنه من المتوقع الانتهاء منه بغضون 4 إلى 5 سنوات، موضحة: نستهدف اختيار المقاول خلال 3 أشهر بعد تقييم العطاءات.

الجدير بالذكر يتميز البرج بوقوعه في منطقة إستراتيجية "أبحر الشمالية"، ويضم برج شاهق الارتفاع ومتعدد الاستخدامات (سكن، مكاتب، فندق خمسة نجوم، مركز للتسوق، أعلى برج مراقبة).

كما سيشمل المشروع منطقة سكنية بمساحة إجمالية قدرها مليونان ونصف متر مربع ومناطق إضافية للتسوق بمساحة قدرها 470 ألف متر مربع.