تراند اليوم : تفاصيل جديدة في واقعة مقتل البلوغر العراقية الشهيرة "أم فهد"

صحيفة الخليج 365: ناشدت والدة مصفف الشعر المتهم بقتل البلوغر العراقية الشهيرة "أم فهد"، بالإفراج عنه بعد القبض عليه، قائلة إنه بريء.

وتساءلت، قائلة: بعمرك سمعت عن قاتل يكتشف ويلقى القبض عليه في 5 دقائق مضيفة أن ابنها وفي لحظة مقتل أم فهد كان نشر لتوه ستوري على إنستغرام، تصوره وهو يصفف شعر البلوغر، وفق "العربية نت".

وأكملت أن شقيق أم فهد اعترف وشدد على أن ابنها الموقوف بريء.

ومن جانبه، أوضح شقيق هيثم، أن أخيه خرج من الصالون فور علمه بالحادث، ليلقى القبض عليه بسرعة لمجرد تشابه لباسه (قميص أسود) مع لباس القاتل.

وتابع أن العائلة لا تعرف شيئاً عن ابنها حتى الآن، مشيرا إلى أنه نقل إلى عدة سجون.