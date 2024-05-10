تراند اليوم : أصاب المسافرين بالذهول.. شاهد: طيار يفاجئ الركاب ويكشف سببا غريبا لتأخير رحلتهم

صحيفة الخليج 365: اعترف طيار بأنه أخر رحلة جوية كانت متوجهة من لشبونة إلى مانشستر بسبب طلب "بيتزا" وهو ما أصاب الركاب بالذهول.

طلب بيتزا

وأظهر مقطع فيديو أن طائرة "إيزي جيت" كانت مكتملة العدد وجاهزة للانطلاق يوم الأحد الماضي لكنها تأخرت ما دفع الطيار للتحدث إلى الركاب عبر جهاز الاتصال الداخلي قائلاً إنه قرر تأخير الرحلة حتى يتمكن من طلب "بيتزا" لطاقمه بدلاً من ساندويتشات الطائرة السيئة.

السندوتشات الرديئة

وقال الكابتن: "لم أتمكن من إطعام الطاقم بالسندويتشات الرديئة الموجودة في الطائرة لذلك طلبنا بيتزا وتأخرت الرحلة بسبب ذلك، شكراً لصبركم"، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ذهول الركاب

وشوهد الطيار بعد ذلك وهو يعود إلى المقصورة، بينما استقبل الركاب الخبر بالصدمة وسمعوا وهم يثرثرون غير مصدقين للشرح المقدم لهم.

وأفاد الراكب أن الرحلة هبطت في مانشستر متأخرة ساعتين و50 دقيقة، لكنها تأخرت 4 ساعات و29 دقيقة عن موعد وصول الحجز الأصلي.