تراند اليوم : إحداهن لتجديد شبابه.. شاهد: مصري يتزوج من 3 فتيات ويفكر في الزواج من الرابعة

صحيفة الخليج 365: كشف رجل مصري، عن سبب غريب وراء زواجه من 3 فتيات خلال لقاء مع شخص وسط أحد الشوارع في مصر.

وقال الرجل، إن زوجته الأولى مخصصة للطبخ، والزوجة الثانية لإدارة أعماله، والزوجة الثالثة لتجديد شبابه.

وأوضح أنه يفكر في الزواج من الرابعة لإدارة مصاريف البيت، الأمر الذي أغضب زوجاته، فيما أبدت الزوجات الثلاثة سعادتهن بالزواج منه.

وقالت الزوجة الأولى، إنها تجيد طهي المحشي، مشيرة إلى أنها غضبت وشعرت بالضيق عندما تزوج الزوجة الثانية، ولكنها تفهمت الوضع بعد ذلك وأحبتها.

وأبانت الزوجة الثانية أنها شعرت بالصدمة عندما تزوج زوجته الثالثة، موضحة أنه لم يخبرها بزواجه.

وذكر الزوج أنه تعرف على زوجته الثالثة في أحد الكافيهات، ثم طلبها للزواج، موضحا أن لديه 4 بنات وولد.