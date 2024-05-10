الصلاة على والدة الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود

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الرياض - محمد الوسيري - أدى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود -رحمها الله- في جامع الملك خالد بأم الحمام بمدينة الرياض.

الصلاة على والدة الأمير سلطان

وأدى الصلاة معه، الأمير فيصل بن عبدالله بن مشاري، والأمير عبدالمحسن بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل، والأمير سعود بن بندر بن سلمان بن محمد ، والأمير محمد بن فهد بن سعود الكبير، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير سعود بن محمد بن سعود الكبير.

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كما أدى الصلاة معه عدد من المسؤولين وجمع من المواطنين.